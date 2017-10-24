У Коломиї реконструюють площу Скорботи. Як вона виглядатиме

Як повідомляли, 20 жовтня на громадських слуханнях у Коломиї обговорили проект реконструкції площі Скорботи.

Проект реконструкції представляв архітектор Юрій Столяров. Саме йому замовила розробку проекту Коломийська міська рада, пише “Дзеркало Коломиї“.

Виступаючи, він сказав, що це перші проектні пропозиції, це ще навіть не проект. Тільки після обговорення та узгодження з громадою буде остаточний варіант.

Також архітектор сказав, що досвід проектування меморіальних комплексів у нього є. Зокрема, він працював над проектом пам’ятника Степанові Бандері, меморіальним комплексом воїнам УПА на Личаківському цвинтарі та жертвам сталінських репресій на Янівському кладовищі Львова.

Пан Столяров сказав, що ідеологічно та морально площа застаріла, крім цього, вона суперечить Закону України про декомунізацію. Вона присвячена тільки одній війні – Другій світовій, а якщо говорити про вихідців з Коломийщини, то вони воювали не тільки в цій війні і не тільки в одній армії.

Тому головна ідеєя реконструкції площі Скорботи – увіковічити пам’ять про усіх вихідців з Коломийщини, які воювали за Україну, особливо тих, які віддали своє життя на війні, яка триває зараз.

Якщо говорити вже конкретно за архітектурні рішення, то великим негативом площі, за словами архітектора, є те, що вона незручна для людей, на ній дуже багато сходів, крім того дуже хаотичне транспортне перехрестя перед самою площею.

Пан Столяров натомість пропонує зробити перед площею кільцеву розв’язку, влаштувати місця для паркування.

Також планується змінити планування площі та нові пішохідні переходи. Буде достатньо місця для масових зборів людей, а також облаштують місця для відпочинку по периметру.

Одна з головних ідей реконструкції площі Скорботи – вирівняти її з навколишніми вулицями. Сам ж меморіал коломиянам, які віддали своє життя за Україну, стоятиме по центру площі.

Це будуть чотири стіни, які сходяться, та хрест. На стінах планується нанести імена героїв та інформацію про них.

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