У Коломиї реалізовують Проект “Об’єднані територіальні громади Коломийщини: створення нових можливостей для вирішення старих проблем”

Асоціація економічного розвитку Коломийщини (АЕРК) з лютого 2017 року реалізовує проект «Об’єднані територіальні громади Коломийщини: створення нових можливостей для вирішення старих проблем».

АЕРК проводитиме зустрічі з Нижньовербізькою, Печеніжинською, П’ядицькою та Матеївецькою об’єднаними територіальними громадами для того, щоб обговорити цілі проекту з лідерами зазначених громад.

Основний акцент робиться на якісне завершення процесу децентралізації на Коломийщині та підвищенні інституційної спроможності новостворених об’єднаних територіальних громад, а також налаштування співробітництва між новими територіальними громадами в регіоні.

Починаючи з березня 2017 року, лідери громад з Нижнього Вербіжа, П’ядиків, Матеївців та Печеніжина будуть запрошені до готельно-санаторного комплексу «Згарда», який знаходиться в с. Слобода на території Печеніжинської об’єднаної територіальної громади, взяти участь у серії 4-х тренінгів на теми: «Стратегічне планування для децентралізації», «Створення та встановлення ініціативних груп громади & громадських організацій», «Фандрайзинг» та «Управління проектом».

Кожен тренінг триватиме два дні і проходитиме протягом вихідних. Учасники будуть забезпечені проживанням та харчуванням в готельно-санаторному комплексі «Згарда» протягом кожного тренінгу.

Крім того, АЕРК безкоштовно надаватиме юридичну консультацію тим громадам, які хочуть створити нові громадські організації. АЕРК також створить довідник з міжнародними, урядовими та іншими корисними контактами, які можуть допомогти новим громадам в пошуку коштів, зокрема грантів від міжнародних інституцій та програм.

Є надія, що в кінці цього проекту кожна об’єднана територіальна громада буде мати краще уявлення про те, як створити стійку стратегію для процвітання спільноти, а такожі матиме список нових проектів, щоб почати пріоритетніше працювати. Залучені АЕРК експерти із Львівщини та Закарпаття допоможуть громадам підготувати найбільш актуальні та цікаві проекти для подання до міжнародних або державних інституцій.

Проект «Об’єднані територіальні громади Коломийщини: створення нових можливостей для вирішення старих проблем» фінансується за рахунок коштів Корпусу миру Сполучених Штатів Америки за участю Асоціації економічного розвитку Коломийщини, а також Нижньовербізької, П’ядицької, Матеївецької та Печеніжинської об’єднаних територіальних громад.

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