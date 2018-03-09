У Коломиї провели Шевченківські читання. ВІДЕО

Шевченківські читання відбулися у Коломиї.

Це традиційній захід, який четвертий рік поспіль проводять в одному з коломийських кафе.

Організатори – викладачі та студенти Коломийського наукового інституту.

Цьогоріч до них долучились прихильники творчості Кобзаря з інституту управління природними ресурсами та маленькі четвертокласники з першої школи.

Окрім декламування віршів Шевченка, під час заходу говорили про сприйняття творчості Кобзаря у світовій культурі, йдеться в сюжеті НТК.

Нагадаємо, сьогодні у Коломиї вшанують пам’ять Великого Кобзаря.