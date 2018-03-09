Сьогодні у Коломиї вшанують пам’ять Великого Кобзаря

З нагоди 204-ої річниці від дня народження Тараса Шевченка, 9 березня у Коломиї вшановуватимуть його пам’ять.

9 березня у Коломиї відбудуться наступні заходи:

– о 13:15 годині – панахида та покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку на площі Відродження;

– о 14:00 годині – урочиста академія “Ми йдемо до тебе, наш Кобзарю, крізь століття!” в міському Палаці культури “Народний дім”.

Відділ культури Коломийської міської ради запрошує мешканців та гостей міста долучитися до святкування річниці від дня народження Тараса Шевченка.