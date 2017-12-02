У Коломиї проходить фестиваль Кос-Анатольського. ПРОГРАМА

У Коломиї проходить ХХХІ музичний фестиваль імені Анатолія Кос-Анатольського, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на відділ культури Коломийської міської ради.

Фестиваль стартував вчора.

Сьогодні о 17:00 в МПК “Народний дім” відбудеться концерт хорової музики за участю чоловічої капели “Журавлі” (Варшава) з нагоди 100-ліття Мирослава Антоновича, диригент Я. Вуйцік.Завтра, 3 грудня, об 11:00 в Музеї історії міста Коломиї пройде музична вітальня “Емануель Фоєрман – коломиянин світової слави” за участю провідних музикознавців та віолончелістів України.

о 15:00 – Музична школа №1. “Юні музиканти – незабутньому Маестро”. Концерт стипендіатів імені А. Кос-Анатольського за участю учнів та випускників дитячої музичної школи №1.

о 17:00 в МПК “Народний дім” відбудеться урочисте закриття фестивалю. Концерт віолончельної музики пам’яті Емануеля Фоєрмана.