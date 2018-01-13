У Коломиї приймають пологи після кесаревого розтину. ВІДЕО

Зараз багато матерів хочуть народити малюка шляхом природних пологів, проте бувають випадки, коли жінку направляють на кесарів розтин.

Коли настає друга вагітність, жінки замислюються про те, чи можливі природні пологи після кесаревого розтину. Про це журналісту “Голос-Інфо” Соломії Уграк розповів завідуючий гінекологічного відділення Коломийського полового будинку Петруняк Ростислав.

Статистика ж говорить про те, що 33 відсотки породіль, які перенесли кесарів розтин, повторно народжували вже самі, без хірургічного втручання, а інші були змушені повторно «лягти під ніж». До того ж, рішення залежало не тільки від медичних показань, але й від бажання самих жінок.

Якщо перші пологи проходили за допомогою кесаревого розтину, то можливість самостійних пологів навіть не обговорювалося – жінку відразу “кесарили”. Однак часи йдуть, медицина вдосконалюється, і тепер кесарів розтин не звучить як вирок, після нього багато жінок можуть народжувати без хірурічного втручання.

Детальніше про це – у відеосюжеті.

