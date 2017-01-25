У Коломиї поліція на гарячому затримала квартирних злодіїв з Сумщини та Грузії

До Коломийського відділу поліції звернулася схвильована 36-річна місцева мешканка з повідомленням, що побачила невідомих осіб, які намагаються проникнути до її квартири.

Правоохоронці негайно прибули на місце події, де на гарячому з речовими доказами, а саме з інструментами, за допомогою яких зламували замок, та викраденими золотими виробами, фотоапаратом та планшетом затримали трьох зловмисників. Ними виявилися двоє громадян Грузії 26- та 30-річного віку та 26-річний мешканець Сумської області, який уже раніше притягався до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на сектор комунікації ГУНП в Івано-Франківській області.

Зловмисників затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо оголошення їм підозри та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Поліцейські перевіряють їх на причетність до інших злочинів.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Проводиться слідство.