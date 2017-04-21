У Коломиї під час розпивання спиртного виник конфлікт: загинули двоє чоловіків, третій – у лікарні

У Коломиї під час розпивання спиртного виник конфлікт: загинули двоє чоловіків, третій...

На третій день Великодніх свят у Коломиї трапився прикрий випадок.

До редакції “Галицького кореспондента” звернувся чоловік, який повідомив, що 18 квітня у Коломиї вбили двох людей, а третій зараз у лікарні.

За його словами, чоловіки відпочивали на дачі: смажили шашлики та випивали. Однак в результаті нападу, двоє людей загинули, а третій у лікарні.

Чоловік стверджує, що поліція приховує факт вбивства.

“На сайті поліції немає інформації про цей випадок. Батькам віддали тіло і сказали, що він сам помер. Але вони звернулися в обласне управління поліції, тіло забрали на повторне обстеження, тому похорон перенесли з сьогодні на завтра“, – зазначає чоловік.

Поліція факт вбивства не підтверджує. Начальник Коломийського ВП ГУ НП Остап Білейчук розповідає, що 18 квітня біля паперової фабрики було знайдено тіло чоловіка. Встановлено, що, коли троє чоловіків розпивали спиртні напої, то в них стався інцидент з невідомими особами. За попередніми даними, сусідські хлопці вступили з ними в конфлікт і почалася бійка. Хоч у померлого виявили перелом щелепи та тілесні ушкодження, смерть наступила, як наголошує Білейчук, від серцевої недостатності.

“Після розтину судмедексперт встановив, що чоловік помер від серцевої недостатності. Тому ми не можемо це кваліфікувати як убивство. З тих трьох чоловіків, які розпивали спиртні напої, один мертвий, другий був доставлений в лікарню, але після надання допомоги проходить лікування амбулаторно. Він має легкі тілесні ушкодження. А третій не звертався за допомогою до лікарні. По цьому факту порушене кримінальне провадження як хуліганство і нанесення легких тілесних ушкоджень. Триває слідство“, – резюмує Остап Білейчук.