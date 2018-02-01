У Коломиї оголосили конкурс на здобуття премії ім. Тараса Мельничука

Оголошено прийом творів на здобуття літературної премії ім. Тараса Мельничука у 2018 році.

Про це повідомили у прес-службі Коломийської міської ради, пише Дзеркало Коломиї.

Прийом творів на здобуття Коломийської міської літературної премії ім. Тараса Мельничука відповідно до Положення про Коломийську міську літературну премію ім. Т.Мельничука, затвердженого рішенням виконавчого комітету Коломийської міської ради від 28.02.2017 № 31.

Комісія приймає документи і літературні твори для розгляду та участі в конкурсі до 1 квітня цього року після публікації в засобах масової інформації за адресою:

м. Коломия, вул. Театральна ,27. Відділ культури Коломийської міської ради. тел.(03433)47273, 47019. Положення можна завантажити за посиланням http://kolrada.gov.ua/about/news/3052/