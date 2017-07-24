У Коломиї оголосили конкурс на кращу екскурсію містом і на кращого гіда-екскурсовода

“Запрошуємо креативних, інтелектуалів, не байдужих до історії, традицій, культурних цінностей рідного міста, взяти участь у конкурсі, який оголошує відділ інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження міської ради”, – повідомили у відділі інформаційної політики міської ради, пише Дзеркало Коломиї.

Визначатимуть переможців у двох номінаціях: кращий екскурсійний маршрут та кращий гід-екскурсовод.

Грошова винагорода – 5000 гривень у кожній номінації.

Для участі необхідно від 1 вересня до 1 жовтня подати заповнену анкету-заявку, зразок якої розміщено на офіційному веб-сайті міської ради за посиланням: http://kolrada.gov.ua/about/info/ad…

Підсумки конкурсу та переможці будуть визначені 20 жовтня 2017 року. Після оголошення переможця конкурсу робота та інформація про її автора опубліковуються в засобах масової інформації. Після виплати винагороди автору робота стає власністю територіальної громади міста в особі Коломийської міської ради.

Оцінюватимуть роботи за такими критеріями: – новизна та креативність (6 балів); – історична та краєзнавча цінність відвідуваної місцевості (4 бали); – якість та доступність викладання (3 бали); – тематична та стилістична єдність маршруту (3 бали); – доступність екскурсійного маршруту (3 бали); – охайність та правильне оформлення документації, наявність додаткових матеріалів (1 бал).