У Коломиї хочуть перейменувати музичну школу

Коломиян запрошують на громадські слухання щодо пропозицій стосовно присвоєння Коломийській дитячій музичній школі №1 імені композитора Анатолія Кос-Анатольського. Зустріч відбудеться 12 березня о 16:00 год. в залі засідань міської ради.
Про це повідомляє прес-служба міськради, пише Дзеркало Коломиї.
Пропозиція щодо перейменування була подана адміністрацією та колективом ДМШ №1.
Згідно з протоколом педагогічної ради Коломийської ДМШ №1 від 27.05.2016 року №4 А. Кос-Анатольський був справжнім митцем Карпатського краю. Його твори прославили Коломию на увесь світ.
Анатолій Йосипович відстоював інтереси української культури, користувався великим авторитетом, вивів українську національну культуру на новий естетичний рівень. Окрім того, щорічно в Коломиї проходить музичний фестиваль імені А. Кос-Анатольського, який відвідує його дружина п. Надія Кос.
Не залишається байдужим до музичного виховання українських дітей і син Анатолія Йосиповича Адріан Кос, який започаткував стипендію кращим учням школи за особливі творчі досягнення.
Відповідальна за організацію розгляду пропозицій громадськості Мандрусяк Уляна Іванівна − начальник відділу культури Коломийської міської ради
Отримання консультацій з питання, форма подання і завершення розгляду пропозицій:
Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення приймаються в усній чи письмовій формі з 12.01.2018 р. по 12.02.2018 р. відділом культури міської ради (м. Коломия вул. Театральна, 27 (МПК “Народний дім”) тел. (034 33) 4-72-73)
E-mail: kocult@ukr.net
Як оформити пропозицію:
ПІБ
Адреса
Пропозиція (зауваження) щодо присвоєння Коломийській ДМШ №1 імені фізичної особи
Обґрунтування пропозиції (зауваження)
Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються
Результати громадського обговорення буде узагальнено та оприлюднено на сайті Коломийської міської ради до 26.02.2018 року.