У Коломиї хочуть перейменувати музичну школу

Коломиян запрошують на громадські слухання щодо пропозицій стосовно присвоєння Коломийській дитячій музичній школі №1 імені композитора Анатолія Кос-Анатольського. Зустріч відбудеться 12 березня о 16:00 год. в залі засідань міської ради.

Про це повідомляє прес-служба міськради, пише Дзеркало Коломиї.

Пропозиція щодо перейменування була подана адміністрацією та колективом ДМШ №1.

Згідно з протоколом педагогічної ради Коломийської ДМШ №1 від 27.05.2016 року №4 А. Кос-Анатольський був справжнім митцем Карпатського краю. Його твори прославили Коломию на увесь світ.

Анатолій Йосипович відстоював інтереси української культури, користувався великим авторитетом, вивів українську національну культуру на новий естетичний рівень. Окрім того, щорічно в Коломиї проходить музичний фестиваль імені А. Кос-Анатольського, який відвідує його дружина п. Надія Кос.

Не залишається байдужим до музичного виховання українських дітей і син Анатолія Йосиповича Адріан Кос, який започаткував стипендію кращим учням школи за особливі творчі досягнення.