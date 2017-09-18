17 вересня о 17.46 год. на вул. Фабричній вкотре горіла будівля недіючої паперової фабрики.
Про це повідомили в Управлінні ЦЗ Івано-Франківської ОДА, пише Дзеркало Коломиї.
Вогнем знищено побутове сміття.
Це вже не перша пожежа на фабриці.
Як відомо, майно Коломийської паперової фабрики знову виставили на торги і майже вдвічі знизили ціну.
Як повідомляли, за зниження оціночної вартості майна паперової фабрики начальник Івано-Франківського регіонального відділення Фонду держмайна Зіновій Жовнір вимагав 150 тисяч доларів хабара.
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[…] У Коломиї горіла паперова фабрика […]