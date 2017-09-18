У Коломиї горіла паперова фабрика

17 вересня о 17.46 год. на вул. Фабричній вкотре горіла будівля недіючої паперової фабрики.

Про це повідомили в Управлінні ЦЗ Івано-Франківської ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

Вогнем знищено побутове сміття.

Це вже не перша пожежа на фабриці.

Як відомо, майно Коломийської паперової фабрики знову виставили на торги і майже вдвічі знизили ціну.

Як повідомляли, за зниження оціночної вартості майна паперової фабрики начальник Івано-Франківського регіонального відділення Фонду держмайна Зіновій Жовнір вимагав 150 тисяч доларів хабара.

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