У Коломиї горить паперова фабрика, що по вул. Фабрична.
Одразу на місце виїхали два автомобілі пожежної.
Рятувальники ліквідовують пожежу.
Причина загоряння наразі невідома.
Деталі – згодом.
Підприємство не здійснює виробничої діяльності з 2012 року.
Нагадаємо, майно “Коломийської паперової фабрики” вдруге виставлено на продаж.
Підприємство розташоване на земельній ділянці – 53256,01 кв.м.
Стартова ціна об‘єкта – 13,87 млн. гривень.
Як повідомляли, на Прикарпатті судили колишнього колишнього керівника регіонального відділення АМКУ Зіновія Жовніра, якого звинувачували в отриманні 150 тисяч доларів хабара за зниження оціночної вартості майна Коломийської паперової фабрики.
Фото: Roman Khrystuk