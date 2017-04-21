У Коломиї горить паперова фабрика, що по вул. Фабрична.

Одразу на місце виїхали два автомобілі пожежної.

Рятувальники ліквідовують пожежу.

Причина загоряння наразі невідома.

Деталі – згодом.

Підприємство не здійснює виробничої діяльності з 2012 року.

Нагадаємо, майно “Коломийської паперової фабрики” вдруге виставлено на продаж.

Підприємство розташоване на земельній ділянці – 53256,01 кв.м.

Стартова ціна об‘єкта – 13,87 млн. гривень.

Як повідомляли, на Прикарпатті судили колишнього колишнього керівника регіонального відділення АМКУ Зіновія Жовніра, якого звинувачували в отриманні 150 тисяч доларів хабара за зниження оціночної вартості майна Коломийської паперової фабрики.

Фото: Roman Khrystuk