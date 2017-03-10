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У Коломиї авто збило пішохода: водій з місця пригоди втік

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Фото ілюстративне

Вчора, 9 березня,  приблизно о 8-ій годині ранку водій ВАЗ-21013, рухаючись вулицею Миколайчука у Коломиї, виїхав на правий тротуар, яким у цей час у попутньому напрямку рухався пішохід.

Авто допустило наїзд на 28-річного пішохода, після чого з місця події зникло у невідомому напрямку, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління ЦЗ Івано-Франківської ОДА.

Don Yapon

У результаті ДТП пішохід отримав різні тілесні ушкодження   та доставлений у Коломийську ЦРЛ.

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3 Коментарі

  3. ЛЮДИ !!!! ДАВАЙТЕ ДОПОМОЖЕМО знайти винуватців! Важко повірити, що ніхто нічого не бачив у вранішню пору, біля 8-ої ранку, коли всі йдуть на роботу!
    Невже хлопчина, який захищав нас усіх в АТО, залуговує на нашу байдужість? Невже ми будемо боятись знайти винних і допомогти? Але перш за все, допомогти собі, адже ніхто не знає яким тротуаром буде йти завтра і той, хто втік, не буде їхати дорогою поряд…