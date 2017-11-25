У Коломиї активісти впіймали псевдоволонтера. ФОТО

У Коломиї спіймали псевдоволонтера зі Львова.

Про це повідомила у Facebook очільниця Координаційної волонтерської ради Коломийщини Оксана Вандич.

“Черговий псевдоволонтер мандрівник зі Львова БФ “Захист і допомога” Ковалюк Микола проводив збір коштів без повного пакету документів, які надають право на публічний збір коштів згідно ст. 7 ЗУ “Про благодійну діяльність та благодійні організації”. Тому він добровільно перерахував кошти які зібрав у Коломиї в сумі 3 тис. 265 грн. на допомогу “Бандерівському Схрону”, – йдеться у дописі.

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