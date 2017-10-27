У “Коломияводоканалі” змінився номер телефону

Змінено номер телефону відділу роботи зі споживачами КП “Коломияводоканал”.
Про це повідомляє адміністрація КП “Коломияводоканал”, пише Дзеркало Коломиї.
Телефон відділу по роботі зі споживачами: 4-93-93.
“КП “Коломияводоканал” просить усіх споживачів вчасно надавати показники лічильників.
Телефони для подання показників:
Відділи по роботі зі споживачами 4-93-93, 4-96-60.
Диспетчер 2-35-63.
Приймальня 4-96-37.
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