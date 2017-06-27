У Карпатах живуть буддистські монахи. ВІДЕО

У селі Кривопілля на Івано-Франківщині знайшли новий дім буддисти із Донецька. Вони були вимушені залишити свою громаду на Донбасі та переїхати у Карпати, щоб продовжити свою духовну діяльність.

В Карпатах вирішили знайти місце для храму після того, як на Добас прийшли окупанти, пише Курс.

Місце для храму на Гуцульщині майже два роки обирали один з найвідоміших буддистських монахів сучасності сенсей Дзюнсей Терасава та його учень Сергій Філоненко. На сьогодні будівництво храму завершене, він має вигляд звичайної гуцульської хати.

Як влаштоване життя громади та як проходять духовні практики, розповідає засновник буддійської громади на Прикарпатті Сергій Філоненко.