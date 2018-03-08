У Карпатах висока ймовірність сходження лавин

На північно-східному схилі гори Піп Іван Чорногірський, на висоті 1960 метрів, працівники Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста провели зондування снігового профілю і тест компресією. Згідно даних тесту, встановлено 3-й ступінь лавинної небезпеки.

Під час першої фази тесту відділилась товща снігу 22 сантиметри, інформує Галка.

“Слід уникати крутих схилів зазначених експозицій і висотних зон. Сніговий покрив на окремих стрімких схилах закріплений помірно”, – попереджають рятувальники.

Вони також зазначили, що можливе окреме виникнення лавин внаслідок механічного навантаження на екстремальних, стрімких схилах.