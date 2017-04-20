У Карпатах випало два метри снігу. ФОТО

Про це повідомив начальник Івано-Франківського обласного Центру з гідрометеорології Володимир Фригович, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Укрінформ.



“У Карпатах максимальний покрив снігу сягає близько 2-х метрів. Сніг йшов всю ніч. У високогір’ї температура повітря тримається на позначці -6 градусів морозу”, – каже Володимир.



За його інформацією, снігопади в гірських районах триватимуть до кінця дня. Вже завтра синоптики прогнозують припинення істотних опадів і зниження температури повітря до -1… -6.

За повідомленням обласного управління ДСНС, на Прикарпатті 20-22 квітня утримається холодна погода. Вночі прогнозують заморозки 0… -5, вдень температура +1… +8. Через посилення вітру до 20 м/с та снігопади в області оголошено штормове попередження.

Тим часом, Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост інформує, що станом на 10.00 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг, температура навколишнього середовища -11°С, вітер північно-східний 17-18 м/с, видимість до 30 метрів, інформують “Вікна”.

Рятувальники рекомендують утриматися від виходу у високогір’я.