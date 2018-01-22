У Карпатах випало 1,5 метра снігу

У гірських районах Івано-Франківської області середній сніговий покрив сягає 1,5 м.

Завтра в області очікують припинення снігопаду та зниження температури, повідомляє Укрінформ.

Про це кореспонденту Укрінформу телефоном повідомив начальник Івано-Франківського обласного управління Центру з гідрометеорології Володимир Фригович.

“Зараз середній покрив снігу в Карпатах сягає 1,5 м. Завтра очікуємо припинення снігопаду і поступове зниження температури”, – повідомив Фригович.

За його словами, завтра на Прикарпатті обіцяють вдень 2-7 морозу, вночі до -12. На річках області утворення льодоставу.

Також синоптики попередили про ймовірність сходження лавин.

Нагадуємо, на Франківщині через снігопади оголосили штормове попередження.