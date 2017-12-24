У Карпатах розшукують чоловіка, який заблукав під час сходження на гору Хом’як

У суботу, 23 грудня, до рятувальників Івано-Франківської області поступило прохання про допомогу.

Чоловік заявив, що його товариш (орієнтований вік 35 років), житель Івано-Франківська, незважаючи на настання темної пори доби вирішив самостійно піднятися на вершину гори Хом’як. Потерпілий, під час відпочинку з сім’єю, тимчасово проживає у селі Поляниця на Яремчанщині, пише Галка.

О 18:45 для проведення пошуково-рятувальних робіт направлено рятувальників ПРВ Ворохта (5 осіб, 1 одиниця техніки).

Рятувальниками спільно з родичами та товаришем зниклого в складі 2-х пошукових груп проведено обстеження підніжжя гори Хом’як зі сторони гори Женець, здійснено проходження по маршруту руху туристів від села Поляниця до вершини гори Хом’як та в подальшому здійснили спуск з вершини в напрямку полонини Баранина, обстежено прилеглі лісові галявини, масиви в низ по серпантину зниклу особу не знайдено. Зв’язок з потерпілим відсутній.

З метою розширення району пошуку та надання допомоги в проведенні пошуково-рятувальних робіт оголошено сигнал “Збір–аварія” та додатково направлено рятувальників ПРВ Яремче (5 осіб, 1 одиниця техніки) та ПРВ Івано-Франківськ (4 особи, 1 одиниця техніки). У резерві до залучення перебуває кінологічне відділення спеціалізованої пошуково-рятувальної частини.

Станом на 06:00, 24 грудня, пошуково-рятувальні роботи тривають