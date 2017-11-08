У грудні з Одеси до Яремчі запустять новий потяг

Як повідомляли, з уведенням нового графіка руху поїздів Укрзалізниця запропонує пасажирам нові маршрути та нові поїзди.

З 10 грудня “Укрзалізниця” запустить пасажирський потяг з Одеси до Перемишля (Польща) та Яремча з розчепленням вагонів у Львові.

Про це інформує прес-служба “Одеської залізниці”.

Потяг №36/26-35/25 сполученням Одеса – Яремча/Перемишль курсуватиме щоденно. Спочатку потяг їхатиме із пасажирами до Львова, а вже там вагони роз’єднуватимуть по напрямках.

З Одеси потяг вирушатиме о 18:26 і прибуватиме наступного дня до Яремча об 11:36, а до Перемишля – о 9:45.

З Перемишля він відправлятиметься о 18:09 за місцевим часом, а з Яремча – о 18:52, до Одеси прибуватиме о 11:15 наступного дня.

На маршруті прямування передбачені зупинки у Львові, Тернополі, Хмельницькому, Жмеринці, Красному, Рудниці, Вапнярці та інших станціях.