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У франківському аеропорту з посадкової смуги з’їхав літак з 47 пасажирами

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Фото ілюстративне

Вчора, 7 лютого, об 11.51 до рятувальників області надійшло повідомлення про те, що на території Івано-Франківського міжнародного аеропорту приземлилося повітряне судно Ембраєр-145  авіакомпанії “МАУ”, що здійснювало регулярний рейс “Бориспіль – Івано-Франківськ”.

При здійсненні пробігу по смузі літак виїхав за межі смуги на 150 м, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління ЦЗ Івано-Франківської ОДА.

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На борту знаходилося 47 пасажирів та 4 члени екіпажу. Травмованих, на щастя, немає.

За допомогою аварійно-рятувальних сил Івано-Франківського міжнародного аеропорту здійснено низку заходів з евакуації судна з місця події, а саме: за допомогою тягача відбуксировано судно на смугу, де в подальшому тягачем “Камаз” та авіаційного воділо (жорстка зчіпка) здійснено буксирування на місце стоянки, перон.

Місце події огороджено стрічкою, воно знаходиться під охороною.

Причини події встановлюються.

На даний час працює комісія.

Пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС не залучалися.

 

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