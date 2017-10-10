У четвер відбудеться 25 сесія Коломийської міської ради. ПОРЯДОК ДЕННИЙ

У четвер, 12 жовтня, о 10:00 год. в залі засідань міськради відбудеться двадцять четверта сесія Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання.

Про це повідомляє прес-служба міської ради, інформує Дзеркало Коломиї.

Порядок денний 25-ї сесії:

1. Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року;

2. Про використання коштів з резервного фонду міського бюджету за 9 місяців 2017 року;

3. Про уточнення міського бюджету на 2017 рік;

4. Про співфінансування інвестиційних проектів, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в 2018 році;

5. Про співфінансування інвестиційних проектів, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в 2018 році;

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 16.03.2017 р. №1350-19/2017 “Про затвердження списку присяжних для Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області”;

7. Про надання згоди Коломийській міській раді на списання основних засобів;

8. Про внесення змін в рішення міської ради від 23.02.2017 р. № 1273-18/2017;

9. Про передачу матеріальних цінностей з балансу Коломийської міської ради на баланс Івано-Франківської КЕЧ району;

10. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації щодо внесення змін в схему Зонування території міста Коломиї та розроблення проекту Детального плану території район вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 237;

11. Про надання в оренду частини нежитлового приміщення по проспекту Грушевського, 1;

12. Про затвердження Програми “Надання соціальних послуг населенню міста Коломиї на 2017-2019 роки”;

13. Про внесення змін до Програми “Посилення соціального захисту населення міста Коломиї на 2017-2019 роки”;

14. Про розірвання договору оренди на нежитлове приміщення по вулиці Михайла Драгоманова, 3 “в”;

15. Про затвердження Програми “Підтримка перспективних проектів та розвитку м. Коломиї на 2017-2021 роки”;

16. Про затвердження статутів навчальних закладів міста у новій редакції;

17. Про продовження договору оренди на нежитлове приміщення по вул. Театральна, 33;

18. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через управління надання адміністративних послуг Коломийської міської ради у новій редакції;

19. Про передачу книги “Вулиці старовинної Коломиї” автору;

20. Про внесення змін до міської цільової програми протидії епідемії туберкульозу в м. Коломиї на 2016-2020 р.р., затвердженої рішенням міської ради від 10.12.2015 року № 21-3/2015;

21. Про внесення змін до міської програми “Покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів в м. Коломиї на 2017-2020 роки”, затвердженої рішенням міської ради від 25.05.2017 року № 1521-21/2017;

22. Про оренду нежитлового приміщення по вул. Театральна,17;

23. Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води;

24. Про надання згоди на отримання кредиту;

25. Про передачу у власність жилого приміщення в гуртожитку по вул. Карпатська, 40г;

26. Про продовження договору оренди від 01.10.2014 р. № 24 на нежитлове приміщення по вул. Театральна, 17;

27. Про продовження договору оренди № 101 від 01.04.2017 р. на нежитлове приміщення по вул. Переяславська,2 (пл. Відродження, 1-2);

28. Про продовження договору оренди від 01.10.2014 р. № 32 на нежитлові приміщення по вул. Івана Франка,6, 6а.;

29. Про розірвання договору оренди на нежитлове приміщення по вул. Леонтовича, 26а;

30. Про списання з балансу приватизованих малоквартирних будинків та квартир.

Земельні питання;

Різне.

Вхід вільний, запрошуються всі мешканці Коломиї.



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