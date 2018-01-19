У бюджеті Коломиї передбачено 300 тис. грн на шість нових зупинок

У бюджеті розвитку на 2018 рік міський голова і депутати передбачили 300 тис. грн на встановлення нових автобусних зупинок з врахуванням облагородження площадки.

Про це повідомили у прес-службі Коломийської міської ради, інформує Дзеркало Коломиї.

Список вулиць, де будуть встановлювати нові зупинки:

2 зупинки на вул. Франка 100000 грн.

1 на вул. Довбуша 50000 грн.

1 на перехресті вулиць Пирогова-Січинського 50000 грн.

1 на перехресті вулиць Староміської-Козакевича 50000 грн.

1 на вул. Рильського 50000 грн.