У Буковелі назвали причину травмування туриста з Білорусі

25 січня на території ТК “Буковель” травмувався 27-річний громадянин Республіки Білорусь.

В результаті падіння, чоловік отримав важку черепно-мозкову травму і зараз знаходиться в нейрохірургічному відділенні обласної клінічної лікарні Івано-Франківська.

Як прокоментували Фіртці в прес-службі курорту, головною причиною отримання важкої травми стало не стільки саме падіння, але недотримання правил катання.

“У ТК “Буковель” діє жорстке правило – катання виключно у захисних шоломах. На жаль, постраждалий виконував його лише частково, а саме – катався із незакріпленим на голові шоломом. При падінні, шолом злетів з голови постраждалого, тому він вдарився об схил головою та травмувався. Незакріплений належним чином шолом не надає захисту при падінні чи зіткненні і фактично тільки імітує його. Якщо б шолом у постраждалого був закріплений належним чином, скоріш за все, наслідки від падіння для нього були б мінімальними”, – йдеться у повідомленні.

У туркомплексі “Буковель” постійно наголошують на важливості дотримання правил поведінки на витягах та схилах.

“На офіційному сайті, по радіо мережі курорту, у друкованій рекламній поліграфії, ми постійно доносимо до людей інформацію про важливість дотримання правил катання, що є головною запорукою їх здоров’я та безпеки. Катання на лижах чи сноуборді, чудовий вид спорту та відпочинку, але він потребує належної фізичної підготовки та суворого дотримання правил”, – говориться в офіційному коментарі прес-служби курорту.

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