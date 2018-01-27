Рідні й друзі збирають кошти на лікування прикарпатки, яка випала з 5 поверху

Її близькі та друзі організували збір коштів та просять усіх небайдужих долучитись до нього, пише МІСТО.

“До уваги всіх відвідувачів моєї сторінки. З Мар’яною (Габріель) сталася біда. Вона випала з вікна 5 поверху і на даний момент знаходиться в реанімації. Матері дуже важко зараз справлятися з проблемою,особливо враховуючи те що вона ще паралельно займається вихованням доньки Мар’яни. Попрошу в коментах не висловлювати ніяких своїх думок та вражень.Просто хто готовий чимось допомогти ставте +. 5167 4901 2085 1952 – номер картки мами. Приходько Світлана Станіславівна”, — пише друг жінки.

Варто нагадати, що інцидент трапився у одному з будинків на Набережній. В Патрульній поліції Івано-Франківської області повідомили, що жінка проживала з 24-річним молодиком. На даний момент жінка знаходиться у реанімації обласної клінічної лікарні та має чисельні травми.