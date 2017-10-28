У Британії продають український храм за ціною однокімнатної квартири

Як зазначається, “прихожан немає, немає пожертв, утримувати приміщення надто дорого”, повідомляють Стожари.

Зараз храмом опікуються українці, батьки яких переїхали до Британії під час Другої світової війни. Колись тут було 600 родин з дітьми, потім багато повмирало.

“Є проблеми з дахом, з сирістю, з тріщинами у стінах, з опаленням, застрахувати будівлю дуже дорого, тому на надзвичайних зборах громада вирішила її продати”, – зазначив член церковної управи Михайло Гупало.

Попри невисоку вартість, охочих купити будівлю поки що не знайшлося. Ціна поступово знизилась до $300 тис., що прирівнюється до вартості однокімнатної квартири.

Для молитов українці планують збудувати у Галіфаксі невеличку каплицю.

Нещодавно, Глава Української Греко-Католицької Церкви відвідав українську спільноту Галіфакса.

Пасторальна візитація знаменувала 60-річчя заснування єпархії, а також збігалася із 40-річчям парафії Галіфакса.

Парафіяни і вірні із сусідніх міст зібралися в храмі Покрови Пресвятої Богородиці, щоб привітати і прийняти Отця і Главу Української Греко-Католицької Церкви у своїй парафії. Це була історична подія для спільноти, оскільки Глава Церкви вперше після відвідин патріарха Йосифа Сліпого в 1970 році служив своїм вірним у Галіфаксі. Його Блаженство в коментарі для ураїнського ВВС зауважив, що він почав свій візит до Великобританії з Галіфакса, щоб звернути увагу на потреби вірних цієї парафії.

Блаженнішого Святослава в супроводі владики Гліба (Лончини) прийняв парафіяльний священик Ярослав Рій. Був також о. Євген Небесняк, СЗ, із сусідньої української парафії Всіх святих у Болтоні, а також місцевий англіканський вікарій о. Кевін Барнард. Предстоятель УГКЦ відслужив Молебень до Матері Божої. Під час проповіді Його Блаженство підкреслив важливість довіри до Божої волі у проводі не тільки в особистому житті, а й у житті парафії і громади.

На завершення Богослужіння всі присутні отримали особисте благословення та всю громаду було запрошено до Українського народного клубу на бенкет і концерт на честь візиту Глави і Отця УГКЦ.