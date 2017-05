The Princely Castle is an ocean of calm and kingdom of aroma

За два кілометри від Тисового заповідника – знаменитих “легенів Карпат” – розташована у Княждворі на двох гектарах садиба “Княжий град”. Садиба тулиться до лісу й оточена соснами, смереками та ялинками. Відпочинковий заклад має третю, найвищу, категорію комфорту та привабливості. На першості України серед садиб “Княжий град” посів перше місце, про що свідчить відповідний диплом.

Слід зауважити, що поняття комфорту на Гуцульщині дещо відрізняється від “комфорту” десь на тихоокеанському дорогому узбережжі, коли численна прислуга готова виконати вмить найпримхливіші забаганки розбещеного туриста, коли чхнути не можна, аби тобі хтось з персоналу не сказав: “Будьте здорові!”… В Карпатах усе простіше й природніше. І, звісно ж, дешевше. Одним словом, автентика.

Але повернемося до “Княжого граду”.

Ця садиба є сімейним бізнесом Білоскурських. Заві­дує всім хазяйством пані Лілія. Підсобляють сестра, невістка та онуки. Взимку тут затишшя, тільки під вітром шумлять смереки. Ось тільки на Різдвяні свята садиба кишить людом різного віку з різних кутків України. Цьогоріч святкували в оточенні смерекового лісу Різдво школярі з Одеси.

Приходили до них колядники, перевдягнуті меланкарі. А взагалі, на неувагу до садиби з боку туристів пані Ліля не скаржиться. Тут постійно перебувають гості окремими гуртами, або сім’ями. Для сім’ї передбачено всі необхідні умови проживання та цікавого відпочинку: для дорослих – теніс, більярд, спортивні тренажери, взимку лижі; для дітвори – дитячі майданчики. А для всіх укупі – басейн, баня, численні альтанки. Можна піти в ліс по гриби, понабирати різних цілющих трав, або поплавати в річці, вона також недалечко звідси. Є конференц-зал.

Мусимо розуміти, що садиба – це не готель з безперервним потоком безликих клієнтів. Мета садиби інша: створити для відпочивальників домашні умови. (Хазяйка навіть овець у кошарі тримає). Домашня обстановка не передбачає великої кількості туристів.

Для проживання приготовлено 7 номерів різного планування, так що ночувати тут може не більше 30 осіб. Ціни – від 370 гривень за номер. Але ціни – “плаваючі”: для тих, хто в садибі затримається надовше, можлива знижка. Кухня – специфічно українська, екзотичних страв нема. Є свої постійні клієнти з цілої України.

Приїжджають організовано й іноземці. Садиба налагодила тісний контакт з львівськими курсами удосконалення української мови. Торік була одна сім’я з Нідерландів.

“Уявляєте, – вони з нами спілкувалися українською, яку вивчили на курсах. Говорили погано, але все можна було зрозуміти”, – каже пані Ліля.

Найвагоміша цінність садиби “Княжий град” – насичене запахом хвої і різнотрав’ям повітря. А особливо – спокій. Саме за спокоєм приїжджають сюди як з мегаполісів, так і з малих містечок, у тому числі з Коломиї. Хазяйка так і відповідає на запитання, за чим туристи переважно сюди приїжджають.

Андрій МАЛАЩУК

Фото: Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК

The Princely Castle is an ocean of calm and kingdom of aroma

Two kilometers from the yew reserve, the famous “lungs of the Carpathians”, located in Knyazhdvori on a two-acre estate is The Princely Castle. This guesthouse is nestled into the woods and surrounded by pine, spruce and fir trees. The hotel ranks in the third category, the highest for comfort and appeal. The Princely Castle proudly displays a certificate for winning first place in the Championship of Ukrainian Estates.

It should be noted that the concept of comfort in the Hutsul region is different from the “comfort” somewhere on the expensive Pacific coast, where numerous maids are ready to run instantly for the most impulsive needs of a tourist, where if you sneeze the staff is too busy to say, “Bless you!”… In the Carpathians everything is relaxed and more natural. And, of course, less expensive. In short, authentic.

But back to The Princely Castle.

This guesthouse is a Biloskurskyh family-owned business. Mrs. Lilia manages the household. With support from her sister, daughter-in-law and grandchildren. Winter here is calm; you only hear the wind and crackle of the fire. During Christmas, the place is teeming with the faithful of all ages from all over Ukraine. This year, students from Odessa celebrated Christmas surrounded by the spruce forest and carolers dressed as Malankaras visited them. In general, Mrs. Lilia will let tourists do as they please. The Princely Castle is constantly visited by tourists and families. For families, this is an ideal place to relax with such amenities as tennis, billiards, sports equipment, winter skiing and children’s playgrounds. In addition, guests will have access to a swimming pool, bathhouse, and numerous pavilions. Guests may go into the woods to pick mushrooms, collect various medicinal herbs, or go for a swim in the river which is not far away. There is also a conference hall.

This guesthouse is not a typical hotel with a continuous stream of faceless customers; we create a home-like environment for our guests (the hostess even keeps sheep). This home environment does not provide for a large number of tourists. There are 7 guestrooms prepared to sleep 30 people.

Price per room is 370 UAH (although the price may vary depending on the length of your stay). There are exotic Ukrainian dishes available in the kitchen. There are regular guests from all over Ukraine. We receive organizations and foreigners as well. The guesthouse has close connections with the Ukrainian language improvement courses in L’viv. Last year a family from the Netherlands came to visit.

“Can you imagine, they communicated with us in Ukrainian, they had taken courses. They talked poorly, but you could understand.” said Mrs. Lilia.

The most noticeable feature of The Princely Castle is the pleasant fragrance of pine needles and herbs and, in particular, the sense of serenity. Guests come here to rest from both cities and small towns, including Kolomyia. The hostess will happily answer any of the guests’ questions and can assist on how to find The Princely Castle.

Переклад англійською здійснено волонтером корпусу миру США в Україні Майклом Хатчісоном за сприяння Асоціації Економічного Розвитку Коломийщини

Читайте також: За духовними скарбами — до “Книжкової Хати”. ФОТО