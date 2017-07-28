Цьогоріч на Прикарпатті 27 іноземцям оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення

Керівництво правоохоронних обласних органів структури МВС провело спільну нараду.

Зустріч відбулася в ГУ НП в Івано-Франківській області зокрема з керівниками Чернівецького прикордонного загону, обласного управління Державної міграційної служби та управлінням патрульної поліції в Івано-Франківську.

Учасники наради обговорили питання про організацію взаємодії під час проведення загальнодержавних профілактичних заходів під умовою назвою “Мігрант”, з метою належної організації превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, інформує Сектор комунікації ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.



Як зазначив керівник Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Віктор Шкутов:

“Аналіз криміногенної ситуації в державі й у нашій області свідчить, що етнічна злочинність є одним з чинників, які впливають на її загострення. Упродовж поточного року органами та підрозділами ГУНП в області оголошено про підозру 27 іноземним громадянам у вчиненні кримінальних правопорушень таких як бандитизм, навмисне вбивство, спричинення тяжких тілесних ушкоджень, торгівля людьми, грабежі, крадіжки, розбої.

У зв’язку із наведеним у період з 20 липня по 31 серпня на території держави організовано проведення загальнодержавних профілактичних заходів під умовною назвою “Мігрант”, тож до проведення профілактичних заходів залучають поліцейських всіх підрозділів, а також працівників підрозділу УДМС, Управління патрульної поліції в місті Івано-Франківськ та територіальних підрозділів Чернівецького прикордонного загону”.

Спільно з підрозділами УДМС проводяться цільові профілактичні заходи з виявлення іноземців та осіб без громадянства, які нелегально перебувають на території Прикарпаття.

А з прикордонним відділенням Чернівецької прикордонної загону вживаються заходи із недопущення кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним перетином державного кордону.

Начальник УДМС в області Сергій Саїв, начальник відділу УДМС Вадим Думенко, начальник відділу штабу Чернівецького прикордонного загону Юрій Яворський та начальник управління патрульної поліції Дмитро Міхалець відзначили позитивні сторони співпраці, що дозволяє більш ефективно виконувати правоохоронні функції, висловили пропозиції щодо її покращення.

Вони стосуються профілактичної роботи з іноземцями, протидії фактам незаконного перетину державного кордону, виявлення порушників установлених правил перебування в Україні, нелегальних мігрантів та інших іноземців, які не мають підстав для подальшого перебування в державі, притягнення їх до відповідальності згідно законодавства.

Підсумовуючи нараду, полковник поліції Віктор Шкутов подякував її учасникам за плідну взаємодію та допомогу, що дозволить досягнути очікуваних результатів із реалізації державної політики у міграційній сфері.

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