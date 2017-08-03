В уряді хочуть підняти ціни на алкоголь

Уряд планує підняти мінімальні ціни на горілку та вино у зв’язку з підняттям акцизів на алкогольні вироби

Проект винесено на розгляд урядового комітету Міністерством економіки та розвитку, передають “Наші гроші“.

“Зокрема, роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби збільшити на 8-11%; віскі, ром та джин – на 4%; коньяк (бренді) – на 3-6; вина з додаванням спирту, ігристе та вермути – на 2%”, – йдеться у повідомленні.

Це означає, що мінімальна ціна півлітрової пляшки горілки має складати 79,55 грн, а тризіркового коньяку аж 119,46 грн.

В експертному висновку до проекту постанови вказується, що індекс споживчих цін за друге півріччя 2016 року був більшим за діючий. Таким чином мінімальні ціни не відповідають реальній вартості продукту.

“Тому на сьогодні розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам суб’єктів господарювання на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв”, – зазначається у висновку.

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