Після скасування держрегулювання в Україні зросли ціни на дві третини соціальних продуктів

Минув уже майже місяць, як в Україні скасували державне регулювання цін на соціальні продукти. Експерти відзначають, що за перші 20 днів липня зросла вартість на дві третини соціальних продуктів.

“Незважаючи на літнє затишшя, ціни потроху йдуть уперед. За перші 20 днів після скасування державного регулювання цін на соціальні продукти подорожчали 14 найменувань зі списку 23 соціальних продуктів харчування”, – констатує гендиректор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, передає ТСН.

Найбільше здорожчали м’ясо, сало та ковбаса. Ціни на хліб – стабільні. Дешевшають сезонні овочі – капуста, картопля, буряк, морква, а також курячі яйця.