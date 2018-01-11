Цими вихідними прикарпатські колядники поборяться за 50 тис. грн на фестивалі “Битва вертепів”

Фестиваль фольклорних дійств “Битва вертепів-2018” відбудеться 14 січня у селі Підгір’я на Богородчанщині.
Цьогорічний призовий фонд фестивалю – понад 50000 грн.
Свято відбудеться за підтримки Підгірської сільської ради та відділу культури, національностей та релігій Богородчанської РДА.
Участь у творчому дійстві “Битва вертепів” візьмуть творчі професійні та аматорські театральні колективи (вертепи) міст і сіл Івано-Франківської області.
Конкурсанти змагатимуться у таких номінаціях:
- “Вертеп”;
- “Коляда; щедрівка”;
- “Маланка”.
У кожній номінації є дві категорії: діти та дорослі. А також два класи: аматори та професіонали. Тривалість виступу кожного колективу – до 20 хв.
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