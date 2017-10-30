Трьох маленьких дітей 23-річної жінки, яка потрапила в моторошну аварію на Коломийщині, передадуть у притулок

Трьох маленьких дітей 23-річної жінки, яка потрапила в моторошну аварію на Коломийщині,...

Як повідомлялося, внаслідок жахливої аварії троє осіб загинули на місці події, ще двоє – госпіталізовано.

ДТП трапилася уночі напередодні 28 жовтня, близько 23 год. на автодорозі “Стрий –Чернівці-Мамалига”, між населеними пунктами Раківчика та Корнича на Коломийщині.

Фото: Віктор Шкутов

27-річний мешканець Коломийського району, керуючи автомобілем “Skoda Oktavia” допустив зіткнення з автомобілем “Mercedes-Benz Sprinter”, який рухався зі сторони Чернівців під керуванням 40-річного жителя Львова.

Як повідомив начальник Коломийської поліції Остап Білейчук, наразі встановлюється чи перебував водій “Шкоди” п’яним за кермом чи ні. Автомобіль винесло на зустрічну смугу руху, швидкість автівки була досить високою: приблизно 200 км/год. Від лобового удару її знесло у кювет. Мотор і інші частини автомобіля розлетілися по полю, пише Місто.

У салоні авто перебувало четверо осіб. Двоє чоловіків з Коломийського району, які мають між собою родинні зв’язки, і двоє жінок з Донеччини. Чоловіки і 19-річна донеччанка загинули на місці.

Ще одну 23-річну жінку госпіталізовано до реанімації Коломийської лікарні. Їй дивом вдалося вижити. У жінки є троє малолітніх дітей: 3, 5 і 7 років. З Донеччини до Коломийщину вона приїхала разом з ними.

Оскільки жінка не була одруженою й офіційно у стосунках не перебувала, її трьох дітей тимчасово відправлять до притулку у с. Мединя Галицького району.

Чоловік, з яким тимчасово проживала жінка, від догляду за дітьми відмовився.

Офіційно жінки у списку переселенців не значаться. До Івано-Франківщини приїхали начебто за місцевими чоловіками, які повернулися з зони АТО.

У двох загиблих чоловіків також залишилися сім’ї.

Після ДТП з травмами госпіталізовані водій та пасажир мікроавтобуса “Mercedes-Benz Sprinter”.