Подробиці моторошної аварії на Коломийщині, в якій загинуло троє осіб. ФОТО

Як повідомлялося, внаслідок жахливої аварії троє осіб загинули на місці події, ще двоє – госпіталізовано.

Нагадаємо, аварія трапилася 28 жовтня близько 23 год. на автодорозі “Стрий – Чернівці-Мамалига” між Раківчиком та Корничем Коломийського району.

27-річний мешканець Коломийського району, керуючи автомобілем “Skoda Oktavia”, допустив зіткнення з автомобілем “Mercedes-Benz Sprinter”, який рухався з боку Чернівців, під керуванням 40-річного львів’янина, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на сектор комунікації ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області.