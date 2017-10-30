Подробиці моторошної аварії на Коломийщині, в якій загинуло троє осіб. ФОТО

Як повідомлялося, внаслідок жахливої аварії троє осіб загинули на місці події, ще двоє – госпіталізовано.
Нагадаємо, аварія трапилася 28 жовтня близько 23 год. на автодорозі “Стрий – Чернівці-Мамалига” між Раківчиком та Корничем Коломийського району.
27-річний мешканець Коломийського району, керуючи автомобілем “Skoda Oktavia”, допустив зіткнення з автомобілем “Mercedes-Benz Sprinter”, який рухався з боку Чернівців, під керуванням 40-річного львів’янина, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на сектор комунікації ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області.
Внаслідок зіткнення автомобіль виїхав за межі проїзної частини, з’їхав у кювет та перекинувся.
У результаті водій та ще двоє пасажирів легковика – 31-річний житель Коломийщини та 19-річна дівчина – загинули на місці події.
Ще одна 23-річна пасажирка отримала травми та доставлена в реанімацію Коломийської ЦРЛ з попереднім діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, політравма, перелом щелепи та ребер.
Також травмовані та госпіталізовані водій та 40-річний пасажир мікроавтобуса “Mercedes-Benz Sprinter”.
За цим фактом розпочато досудове розслідування.