В жахливій ДТП у Коломиї загинули три людини та дві – травмовані

Вчора 28 жовтня о 22:56 автомобіль Skoda, рухалась зі сторони Івано-Франківська в сторону Чернівців та на об’їздній дорозі в Коломиї потрапила в ДТП.

На 157-му кілометрі Skoda зіткнулась з автомобілем Mercedes Sprinter, який рухався зі сторони Чернівців в сторону Івано-Франківська під керуванням 40-річного жителя Львова.

У водія Mercedes попередній діагноз забої, ушиби та перелом ноги. З ним знаходився 40-річний пасажир, який тілесних ушкоджень не отримав.

Три особи з автомобіля Skoda загинули внаслідок зіткнення на місці.

23-річна пасажирка автомобіля Skoda, госпіталізована каретою швидкої допомоги в реанімаційне відділення Коломийської ЦРЛ з попереднім діагнозом: ЗЧМТ, політравми, перелом щелепи та ребер.

Рятувальниками ДПРЧ-7 Коломиї УДСНС в області на місці ДТП проведено заходи по витягуванні автомобіля Skoda Octavia з кювету та здійснено деблокування тіл трьох загиблих з пошкодженого автомобіля.