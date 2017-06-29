Тризуб на Прикарпатті, який виклав батько з нагоди повернення сина з війни, вразив шоумена Сергія Притулу. ФОТО

Вчора відомий шоумен та активіст волонтерського руху Сергій Притула забрав сина з табору у Косові, а по дорозі замилувався велетенським тризубом у селі Олешів Тлумацького району.

“Літаком з Києва до Львова. Машиною зі Львова на Косів, там забрав малого з табору, де проводили літні збори хлопці з найкрутішого БК”Хижаки”! Звідти на Збараж, із зупинками в Коломиї, Франику і в с.Олешів, де ми з Дмитром вперше побачили той велетенський тризуб на горі.

Видерлись аж на раз;)! Хто у мене в підписниках є з місцевих, розкажіть, хто то поставив (хрест, герб, прапор)? З дороги дуже круте видовище!”, – написав Сергій Притула у Фейсбуці.

Нагадаємо, цей тризуб освятили минулого року. Ідея належала місцевому мешканцю Ярославу Кліду. Створити пам’ятний знак він вирішив, коли його сина мобілізували в АТО. Проводжаючи його на війну, батько пообіцяв: якщо син повернеться живим та здоровим, він неодмінно увіковічнить цю подію. Про це пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Курс.