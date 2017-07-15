Три села на Калущині на карантині через сказ лисиць

За інформацією начальника Калуського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Григорія Химича, сказ лисиці виявлено в населених пунктах Підмихайля та Негівці, передають “Вікна”.

А минулого тижня карантинні заходи ввели в іншому селі на Калущині, де було виявлено сказ, – в Бабин-Зарічний.

На виконання рішення надзвичайної комісії в районі проводяться заходи по зменшенню чисельності лисиць на території мисливських угідь. При проведенні діагностичного відстрілу 8.07.2017 р. біля с.Підмихайля була відстріляна лисиця. В результаті дослідження патматеріалу в Івано-Франківській регіональній лабораторії ветмедицини діагностовано сказ лисиці, йдеться у повідомленні прес-служби РДА.

В с.Негівці лисиця була забита на території селянського господарства одного із жителів села. Лабораторно було встановлено сказ. За рішенням комісії населені пункти оголошено неблагополучною зоною та введено карантинні обмеження.

Власнику мисливських угідь – Калуській районній організації українського товариства мисливців та рибалок доручено провести відстріл лисиць та бродячих хижих тварин на території мисливських угідь. Ветеринарну службу району зобов’язано провести клінічний огляд сприйнятливого поголів’я в неблагополучному пункті (с.Негівці і с.Підмихайля) та загрозливій зоні.

Прийнято рішення звернутися до Головного управління Держпродспоживслужби Івано-Франківської області про включення Калуського району в список по проведенню пероральної вакцинації диких тварин.