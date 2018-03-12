Три доби в лісі без наметів та їжі: молодь запрошують на патріотичну гру

Три доби в лісі без наметів та їжі: молодь запрошують на патріотичну...

Міністерство молоді і спорту України та Молодіжний націоналістичний конгрес оголосили набір на щорічну теренову гру “Гурби-Антонівці” для молоді зі всієї України.

Про це повідомили на сайті Молодіжного Націоналістичного Конгресу, інформує Дзеркало Коломиї.

Протягом трьох діб близько 400 учасників живуть в лісі та відтворюють партизанську боротьбу на місці найбільшого бою УПА проти НКВС, змагаються за перемогу та набувають неоціненний досвід командної роботи та поводження в екстремальний умовах.

“На Гурби їдуть за драйвом і емоціями… і отримують їх! Як бонус, тут знаходять найкращих друзів, нове розуміння героїчної історії своєї країни і бажання діяти.

Ставши учасником гри “Гурби-Антонівці”, ти побачиш світ по-іншому! Не боїшся? Тоді тобі – до нас!”, – йдеться у повідомленні.

Гра пройде з 28 квітня по 1 травня у лісовому масиві площею 20 км² неподалік села Антонівці на Тернопільщині. Участь безкоштовна.

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