Тисячі прочан взяли участь у Всеукраїнській Патріаршій прощі на Прикарпатті

Урочисто в неділю, 6 серпня, завершилась VІ Всеукраїнська Патріарша проща до Галицької чудотворної ікони Матері Божої в с. Крилос.

Зранку відбулася Архієрейська Свята Літургія, яку очолив Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ. У Богослужінні взяли участь Архієреї УГКЦ, серед них єпископ Коломийсько-Чернівецький Василь (Івасюк), представники влади та десятки тисяч паломників з різних куточків України, повідомляє прес-служба Коломийсько-Чернівецької єпархії.

Патріарх Святослав звернувся до слухачів в часі проповіді, роздумуючи над уривком Євангелія про те, як Ісус у бурю ішов по воді до човна з апостолами. Глава УГКЦ наголосив що наша церква, є праобразом того євангельського човна.

“Недаремно Ісус наказав учням увійти в човен, щоб пережити страх і сумнів і через це утвердитися у вірі. Ми маємо пережити цей досвід, перепливти розбурхане житейське море, щоб усвідомити, що Бог є ближче до нас, ніж ми думаємо. Що Він завжди готовий подати нам свою руку милосердя, як колись подав Петрові, який тонув“, – сказав Патріарх.

Зазначимо, що в часі прощі прочани численно приступали до Святої Сповіді та Причастя. По закінченню богослужіння Патріарх поблагословив присутніх та уділив їм повний відпуст.

ФОТО: відділ прес-служби Івано-Франківської ОДА.

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