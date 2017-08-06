У Коломиї урочисто завершився табір “Канікули з Богом”

Впродовж липня 2017 р. Б. при Катедральному соборі Преображення Христового діяв літній табір для дітей віком від 6 до 13 років, що мав назву “Веселі канікули з Богом”.

Щотижня до табору мали можливість долучатися нові учасники і протягом всього періоду близько 160 дітей відвідало наш табір, повідомляє прес-служба єпархії.

Діти ділилися на дві групи, залежно від віку: молодша група – 6-10 років і старша група – 11-13 років. Аніматорами, вже традиційно, стали учасники МХО “Діти світла”, що також діє при Соборі.

Метою табору було допомогти дітям не тільки весело, а й, перш за все, з користю провести літні канікули.

Кожен таборовий день розпочинався і завершувався спільною молитвою, яку супроводжували священики Катедрального собору – о. Володимир Білослудцев та о. Роман Малярчук. Після молитви отці благословляли дітей через помазання елеєм та покроплення свяченою водою на початок нового дня.

Щодня дітям проводили духовні науки, на яких вони мали можливість поповнити свої, набуті раніше, знання про Бога, дізнатись щось нове, навчитись любити і поважати своїх друзів та батьків, бути добрими й милосердними, а також збагатити свій внутрішній світ. Катехитами на період табору стали о. Володимир, о. Роман, сестра Йосафата Кудла (СНДМ) та пані Любов Іванків.

Програма табору була складена так, що діти могли відпочити не тільки духовно, а й фізично. Щодня після обіду діти грали різні таборові ігри: “Золотошукачі”, “Молитва”, “Авіакатастрофа” веселі старти, брейн-ринг, квест та ще багато цікавого.

Обідали дітки в затишному кафе “Деліція”, де їх протягом цілого місяця гостинно зустрічав добрий і терплячий персонал.

Один день в тижні був присвячений для загальнотаборової поїздки. Цього року учасники табору відвідали Тисовий заказник у с. Княждвір, де мали змогу побувати у Краєзнавчому музеї флори і фауни. Наступного тижня відбулася поїздка до смт. Ворохта, де на дітей чекала незабутня прогулянка верхи на конях. Діти досхочу набігались й погрались на свіжому повітрі, додому поверталися хоч втомлені, але дуже щасливі.

По завершенню табору, у п’ятницю, 28 липня, на празник святого і рівноапостольного великого князя Володимира, наші діти разом зі своїми батьками, аніматорами та священиками відвідали Марійський духовний центр у Зарваниці.

У парафіяльному храмі біля чудотворної ікони Зарваницької Матері Божої о. Володимир та о. Роман відслужили подячний молебень до Богородиці, на якому молилися за мир і припинення війни, а також дякували за щасливо проведений місяць в таборі. Пізніше всі вирушили до Собору Зарваницької Матері Божої, щоб приклонитися до мощей святого Івана Хрестителя. Окрім того діти мали нагоду відвідати купіль святої Анни. Усі з незабутніми враженнями, сповнені Божої благодаті повернулися додому.

Хочемо висловити щиру подяку всім, хто долучився до організації та проведення табору – о. Володмиру, о. Роману, сестрі Йосафаті, п. Любові Іванків, власникам і персоналу кафе “Деліція”, а також всім аніматорам, які жертовно віддавали свій час і зусилля для праці з дітьми.

Ласкаво запрошуємо дітей та молодь наступного року взяти участь у нашому таборі і провести свої канікули з Богом.

