Тепер до амбулаторій в Коломиї можна записатися, зателефонувавши на мобільний

В усіх амбулаторіях нашого міста відтепер є мобільні телефони в реєстратурах.

Про це повідомили на сторінці Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги” у Facebook, передає Дзеркало Коломиї.

“Шановні мешканці нашого міста!

На ваші звернення та для вашої зручності в усіх амбулаторіях нашого міста відтепер є мобільні телефони в реєстратурах.

Це дає вам додаткову можливість записатись на прийом до вашого лікаря”, – йдеться у повідомленні.