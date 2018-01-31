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Тепер до амбулаторій в Коломиї можна записатися, зателефонувавши на мобільний

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В усіх амбулаторіях нашого міста відтепер є мобільні телефони в реєстратурах.

Про це повідомили на сторінці Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги” у Facebook, передає Дзеркало Коломиї.

“Шановні мешканці нашого міста!

На ваші звернення та для вашої зручності в усіх амбулаторіях нашого міста відтепер є мобільні телефони в реєстратурах.

Це дає вам додаткову можливість записатись на прийом до вашого лікаря”, – йдеться у повідомленні.

Номери телефонів:

АЗПСМ №1, вул. В. Чорновола, 32
Київстар – 0687477629
Vodafone – 0953013887
стац. тел. – 2-56-71

АЗПСМ №№2,3, вул. Шеченка,38

Київстар – 0687477969
Vodafone – 0953014017
стац. тел. – 3-29-49, 4-63-65

АЗПСМ №№5,6, вул. Родини Крушельницьких, 28

Київстар – 0970817575
Vodafone – 0956555234
стац. тел. – 2-25-08, 2-04-36

АЗПСМ №7, вул. Леонтовича,26а

Київстар – 0971451923
Vodafone – 0955985102
стац. тел. – 4-83-04

Нагадаємо, цьогоріч Коломия матиме електронні сервіси для лікарів первинної медицини.

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