Тепер до амбулаторій в Коломиї можна записатися, зателефонувавши на мобільний

В усіх амбулаторіях нашого міста відтепер є мобільні телефони в реєстратурах.
Про це повідомили на сторінці Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги” у Facebook, передає Дзеркало Коломиї.
“Шановні мешканці нашого міста!
На ваші звернення та для вашої зручності в усіх амбулаторіях нашого міста відтепер є мобільні телефони в реєстратурах.
Це дає вам додаткову можливість записатись на прийом до вашого лікаря”, – йдеться у повідомленні.
Номери телефонів:
АЗПСМ №1, вул. В. Чорновола, 32
Київстар – 0687477629
Vodafone – 0953013887
стац. тел. – 2-56-71
АЗПСМ №№2,3, вул. Шеченка,38
Київстар – 0687477969
Vodafone – 0953014017
стац. тел. – 3-29-49, 4-63-65
АЗПСМ №№5,6, вул. Родини Крушельницьких, 28
Київстар – 0970817575
Vodafone – 0956555234
стац. тел. – 2-25-08, 2-04-36
АЗПСМ №7, вул. Леонтовича,26а
Київстар – 0971451923
Vodafone – 0955985102
стац. тел. – 4-83-04
Нагадаємо, цьогоріч Коломия матиме електронні сервіси для лікарів первинної медицини.