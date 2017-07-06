Свято Івана Купала: ідеальний день для пошуків коханого та зачаття дитини

У ніч із сьогодні на завтра святкується одне з найулюбленіших народних свят – Івана Купала.

Найзагадковіша письменниця України Лада Лузіна запевняє, що дане свято можна позиціонувати, як наш день закоханих. Бо саме в цей день наші предки відзначали весілля древніх слов’янських богів – Марени (доньки Макош, богині води) та Купала (бога літнього сонцестояння).

День вважався ідеальним для пошуків коханого, гуляння весілля чи зачаття дитини, йдеться у програмі “Сніданок з 1+1“.

Письменниця запевняє, що свято Івана Купала точно відповідає природному циклу в нашій країні. Та розповідає, що наші предки у травні місяці завжди обирали собі королеву, яку називали Лялею / Лелею / Мореною. На Купала – гуляли її весілля. Після чого готувались збирати урожай, а винуватиця свята, зазвичай, народжувала дитинку.

Отже, за народним повір’ям, від завтра починається Перунове літо та збір урожаю. Щоб переконатися, чи відповідає цьогорічний стан природи давнім віруванням, Лада Лузіна особисто зірвала в полі кілька колосків та виявила, що вони вже майже дозріли. Отже – все йде “за планом”.

ОБРЯДИ НА ІВАНА КУПАЛА

Весь сенс сьогоднішнього свята – у злитті з природою. Навіть якщо ви не збираєтесь на масове святкування, дуже бажано сьогодні дійти до найближчої водойми.

1. Сплести й пустити віночок за течією. Так можна дізнатись, що готує для вас доля найближчим часом

Якщо віночок потрапить у течію та зрушить з місця – варто чекати змін і в особистому житті.

У давнину, до речі, хлопці частенько “допомагали” дівчатам дізнатися свою долю.

“Якщо якийсь парубок сидів у кущах і вихоплював із води вінок – вважалось, що суджений”, – розповідає письменниця.

Але найголовніше – щоб віночок не розплівся (знак, що хтось вам голову дурить) чи не потонув (нібито, віщує смерть).

2. Позбутися всіх проблем та неприємностей

“Я наполегливо рекомендую на Купала спалювати всі свої біди та неприємності”, – каже Лада Лузіна.

“Потрібно написати на папірці всі свої проблеми й, таким чином, їх позбутися. До того ж, якщо у вас не вийде дістатися до купальського вогню, ритуал можна провести й у домашній попільничці”, – додає письменниця.

3. Зірвати гілочку папороті

Мало хто знає, що удачу й кохання в ваше життя сьогодні може запросити не лише заповітна квітка папороті, яку заведено шукати вночі.

Як запевняє компетентна в питаннях містики й народної магії гостя студії, сьогодні у полудень можна просто зірвати гілочку папороті (навіть тої, що не цвіте) – вона забезпечить вам успіх у грі, віджене всі лихі чари, чортів, відьом та нічні кошмари.

4. Зробити подарунок Русалоньці

Найкраще – проїжджаючи повз ліс, пов’язати на дерева кілька гарних стрічок чи залишити якусь прикрасу / віночок.

За давнім повір’ям, саме Русалонька сьогодні може приворожити до вас коханого та сприяти вашому щастю.

Тож, якщо ви навіть не потрапите до лісу, можете задобрити її, залишивши подарунок у парку чи навіть кущах поблизу дому. Як запевняє наймістичніша письменниця України Лада Лузіна – не пожалкуєте!

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