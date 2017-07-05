Додому Афіша Коломиян запрошують провести ніч на Івана у вишиванках на березі Пруту. АНОНС

Коломиян запрошують провести ніч на Івана у вишиванках на березі Пруту. АНОНС

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У четвер, 6 липня, в Коломиї відбудеться святковий концерт “Ніч на Івана”.

Дійство проведуть на березі річки Прут, біля Вербізького мосту.

Don Yapon

У програмі свята: розваги, конкурси та майстер-класи.

Початок о 19:00 годині.

Дрес-код: вишиванка.

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