“Світло тихе”: у Коломиї представлять виставку живопису Іванни Крип’якевич-Димид

У музеї писанкового розпису відбудеться відкриття виставки живопису “Світло тихе” Іванни Крип’якевич-Димид.

Про це інформує прес-служба музею, пише “Дзеркало Коломиї“.

На виставці експонуватимуть п`ять об`ємних полотен, які є своєрідним спомином-свідченням про видатних українців: поетів, художників, музикантів, священиків, героїв Небесної сотні та воїнів, серед яких і ті, хто й нині гине на війні з Московією.

Кожен живописний твір супроводжують підписи, що слугують інформаційним тлом і спонукають до глибшого пізнання авторської ідеї.

Доповнять виставку світлини про події Революції гідності, зафіксовані донькою Іванни Димид – Климентією.

Відкриття виставки відбудеться 28 листопада о 14.00.

Читайте також: Куди піти у Коломиї: афіша вікенду 25 – 26 листопада