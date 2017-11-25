“Світло тихе”: у Коломиї представлять виставку живопису Іванни Крип’якевич-Димид

У музеї писанкового розпису відбудеться відкриття виставки живопису “Світло тихе” Іванни Крип’якевич-Димид.
Про це інформує прес-служба музею, пише “Дзеркало Коломиї“.
На виставці експонуватимуть п`ять об`ємних полотен, які є своєрідним спомином-свідченням про видатних українців: поетів, художників, музикантів, священиків, героїв Небесної сотні та воїнів, серед яких і ті, хто й нині гине на війні з Московією.
Кожен живописний твір супроводжують підписи, що слугують інформаційним тлом і спонукають до глибшого пізнання авторської ідеї.
Доповнять виставку світлини про події Революції гідності, зафіксовані донькою Іванни Димид – Климентією.
Відкриття виставки відбудеться 28 листопада о 14.00.
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