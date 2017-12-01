Студентка педагогічного коледжу одягла корону “СтудМіс Коломиї 2017”. ФОТО

Як повідомляли, вчора пройшов конкурс краси та інтелекту “СтудМіс Коломиї 2017”, який відбувається у нашому місті вперше.

Організували захід молодіжна рада та відділ молоді і спорту Коломийської міської ради, повідомляє “Дзеркало Коломиї“.

За перемогу боролися 12 конкурсанток з різних навчальних закладів міста.

Корону “СтудМіс Коломиї” отримала учасниця №11 – студентка Коломийського педагогічного коледжу Ольга Батренюк.

Титул I віце-СтудМіс Коломиї здобула учасниця №12 – студентка Коломийського інституту управління природними ресурсами КРОК Тетяна Федоришин.

Звання ІI віце-СтудМіс виборола учасниця №8 – студентка Коломийського навчально-наукового інституту ПНУ ім.В.Стефаника Вікторія Перегінець.

СтудМіс глядацьких симпатій стала учасниця №6 – студентка Коломийського економіко-правового коледжу Людмила Романчук.

Красуні демонстрували свої вміння у 5 конкурсних випробуваннях: візитка, інтерв’ю, спортивний вихід, український (інтелектуальний) та вихід у вечірніх сукнях.

Ведучим заходу був Дмитро Благий.

Також у концерті взяли участь кращі виконавці та колективи міста.

Фото: Андрій Каня.