Студентка-економістка розпочала кар’єру порноакторки в 19 років. Відверте інтерв’ю про індустрію для дорослих

21-річна дівчина з Харкова розпочала кар’єру в індустрії для дорослих в 19. Про усі тонкощі порно: стереотипи, небезпеки та особливості з перших вуст.

Про це пише Еспресо.TV.

За майже три роки дівчина стала успішною європейською порноакторкою та зробила собі ім’я в індустрії. Крістіна (ім’я змінене за проханням героїні) погодилась розповісти про роботу у фільмах для дорослих.

Крістіна відома завдяки Twitter, де у її акаунту “Актриса из Эвропы” майже 12 тисяч фоловерів. Популярність прийшла до дівчини після флешмобу “Один лайк=один факт”, коли українка відверто розповіла про зйомки в порно.

Крістіна не приховує свого походження, віку та того, чим займається.

Як все почалось

Я народилась в Харкові і досі живу тут. Хотіла стати економістом, добре вчилась. Коли закінчила освіту, зрозуміла, що на 3-4 тисячі грн, які мені пропонують, я не виживу.

Щоб отримати гідну роботу за спеціальністю, мені потрібно було спочатку відпрацювати 3 роки за мізерні гроші, отримати досвід і чекати підвищення. Я хочу жити тут і зараз.

У 19 років я почала шукати роботу. Зовсім випадково мені “ВКонтакте” запропонували вакансію в так званому “весільному агентстві” з гарною зарплатою. Працювати я мала вдома, а умови знайомі багатьом: переписка з іноземцями з включеною вебкамерою.

Спершу мене переконували, що це просто спілкування, без роздягань та інтиму. Коли я отримала посилання на робочий чат, то виявилось, що він еротичний. Я була в шоці. Тоді для мене це здавалось чимось дуже розпусним. Але після роздумів вирішила спробувати.

На початку я дуже соромилась. Не оголювалась і тому мій заробіток був низький. Однак на той момент, вебкам як робота вже не здавалася такою страшною. Я вирішила знайти студію в Харкові, яка навчить мене усім секретам, щоб потім повноцінно працювати вдома.

Ілюстрація: Christopher DeLorenzo

Я змінила декілька студій, почала нормально заробляти, але грошей багато не буває. В той час я вийшла на агента, який влаштовував еротичні фотосесії.

Вебкам робота – це зовсім нелегко. Деколи за кілька годин можна заробити $300. А часом доводиться працювати весь день в нуль.

Вже після чатів я всерйоз задумалась про порно. Знайшла контакти людей, написала їм, відправила свої дані і мене запросили на зйомки.

Перша моя зйомка тривала три години. Вона пройшла досить легко та просто і за сцену мені заплатили 500 євро. Саме тоді і подумала, що ось вони – ті самі “легкі гроші”

Більшу частину європейського порно знімають в Празі, Будапешті та Барселоні. Я не живу в Європі, тому я їжджу в тури. Коли я готова працювати, пишу це своєму агенту і він складає мені розклад зйомок. Коли їх назбирується достатньо – я лечу.

Їх кількість може бути дуже різною. Одного разу за 2 тижні я знялась в 25 сценах, а часом виходить лише по 4 на тиждень. Все дуже відносно. Це дуже непередбачуваний бізнес, важко щось планувати та бути в чомусь впевненим.

Про зарплату

Оплата за зйомку варіюється від $100 за соло-сцени і до кількох тисяч доларів за дуже складні сцени. Конкретну суму важко назвати, адже це залежить від багатьох факторів.

Максимум я заробляла за 2 тижні 10 тисяч євро, а мінімум – 2 тисячі євро в той період, коли я мало працювала. Порно – не суцільне задоволення. Багато людей вважають, що ми нічого не робимо тільки розсуваємо ноги. Але це не так.

Деякі сцени можуть знімати і по 10 годин, буває довше. Це повноцінний робочий день, правда оплата вища, ніж у багатьох. Але ми також платимо своєю репутацією.

Часто зйомки починаються дуже рано – в 5-6 годині ранку. Найважча частина зйомок – камеді. Так, те що всі перемотують спочатку. В порно це знімають до двох годин.

Багато часу забирає макіяж у дівчат, який треба постійно поправляти. Під час зйомок роблять також фото. Практично ні одна сцена не знімається одним дублем. Деякі режисери можуть диктувати усе, навіть під яким кутом тримати ногу.

Пози в порно вибирають такі, щоб глядач бачив все. На відчуття і натуральність звертають увагу в останню чергу.

Найбільше мені подобається, коли кажеш “але це незручна поза”, а тобі у відповідь “ми знаємо”.

Найвищий ризик у порно – захворіти. Часто зйомки відбуваються на вулиці при +15-17 градусах. Витримати голою кілька годин в таких умовах складно. Тож порно-моделі часто хворіють на застуду та ГРВІ. На багато своїх зйомок я йшла з температурою під 39.

Інше зло – венеричні хвороби. В Європі до цього ставляться дуже серйозно. Усіх акторів перед зйомками ретельно перевіряють. Навіть, якщо у дівчини виявили молочницю – її до роботи не допустять.

Раз в три тижні потрібно здавати тести. Бували випадки, коли актори підробляли свої аналізи і знімались із сифілісом чи іншими болячками. Багато нових акторок відсіюють через ВІЛ чи СНІД.

Порно та проституція

В порно дуже багато повій. Але не всі дівчата, які знімаються у фільмах для дорослих – проститутки. Часто жінки легкої поведінки приходять в порно, щоб підняти свою ціну за годину. Багато з них не здають аналізи і повертаються на свою роботу.

Між порно і проституцією є величезна різниця. Партнери повій рідко здають тести на хвороби. Дівчина, яка отримує від чоловіка гроші, має задовільнити його на всі 100% та виконати усі прохання. До того ж, чоловік не завжди виправдовує очікування проститутки в плані привабливості.

У порноакторки немає мети задовольнити актора. Він їй не платить. Їй платить продакшн. І тільки від продакшна залежить її дохід.

Я ніколи не роблю на зйомках того, чого б я не зробила в звичайному житті

Кастинг

Потрапити у порно дуже легко. Достатньо просто надіслати свої тестові фото агенту, рідше проводять кастинги.

Дівчат беруть майже усіх. Однак якщо вона буде погано працювати або порушувати правила, запрошувати на зйомки її не будуть. Хлопцям набагато складніше. Росіянам чи українцям в Європі знайти роботу майже нереально. Зазвичай, один актор знімається кілька років, а то і більше.

Новачків не люблять, оскільки більшість чоловіків йдуть в порно за сексом і грошима. Але це в першу чергу робота.

Стереотипи

Те, що в порно знімаються обмежені, дурні та готові на інтим з ким завгодно – це дикий стереотип. В едалт-фільмах можна знайти будь-кого. Студентки, молоді мами, зразкові доньки, бізнес-вумен та розумниці-відмінниці – для нас це просто робота.

Я і сама добре вчилась, у мене були амбіції – я хотіла стати економістом. В порно я виключно заради грошей. Якби мені за це не платили, я б ніколи не пішла зніматися.

Одна моя колега почала зніматися, тому що їй набридло бути юристом і отримувати маленьку зарплату. У неї три вищих освіти.

Щоб там не говорили, що в порно усі українки – російських дівчат там в рази більше. Ти ніколи не впізнаєш порноакторку в натовпі, хіба якщо вивчив усі її фільми. Ми абсолютно не виділяємося на вулиці.

Едалт-актриси дуже вибагливі в плані хлопців/чоловіків. Ми ніколи не станемо зустрічатися з першим зустрічним, а тим більше не ляжемо з ним в ліжко.

Зазвичай одна акторка знімається з одними і тими самим чоловіками. Якщо підрахувати, то в них може бути навіть менше хлопців, ніж у деяких дівчат у звичайному житті. Тож у порно в акторок рідко буває 1000 партнерів, адже чоловіків в рази менше, ніж дівчат.

Не всі чоловіки приймають препарати для ерекції. Таких меншість. Більшість акторів професіонали і можуть керувати своїм тілом. За всю роботу я зустрічала лише кількох, які собі щось кололи в член. І знаю, що це не всім допомагає.

В порно не знімають п’яних та під наркотиками. Усі нормальні фірми такого не допускають. Але знаю одну студію, де спеціально поставляють дівчатам наркотики. З ними я не працюю.

Дівчата часто отримують задоволення від зйомок. Не всі оргазми в порно зімітовані. Однак в таких фільмах дуже багато брехні, не без того.

Про стосунки і сім’ю

Я не бачу нічого поганого в порноіндустрії. Статеві органи не впливають на мене, як на людину. Це просто робота.

Всі займаються сексом, тільки безкоштовно. Я навіть не займаюся ним, я роблю картинку і мені за це не соромно.

Про те, що я знімаюсь в порно, мої знайомі дізнались через 3 тижні після першої зйомки. Загалом усі мої друзі сприйняли це нормально і нічого не змінилось. Знаю дівчаток, яких після зйомок зацькували настільки, що вони були змушені переїхати в інше місто/країну. У мене ж все добре.

Мої батьки знають, чим я займаюсь. З мамою я про свою роботу ніколи особисто не говорила. З татом ми все вирішили і він мене зрозумів. Хоча знаю, що засуджує мій вибір.

Це неправильно, коли батьки, дізнавшись, що їхня дитина живе не так, як хочеться їм, припиняють спілкування або морально пригнічують. Я вже це зробила і час назад не повернеш, тож змінити нічого не можна.

Від того, що я стала зніматися, я не змінилася як людина. Це мої статеві органи, моє життя і мій вибір.

За час роботи у мене було 2 хлопця в реальному житті і обидва вони сприймали це як роботу. Мені здається, що порноакторки – найвірніші дружини. Бо після роботи заводити коханця – чисте божевілля.

Мій теперішній хлопець знав про мою професію і сприйняв це нормально. Ми часто сваримось через порно, адже він все одно хотів би, щоб я займалась чимось іншим. Але він навчився сприймати це як я – робота є робота.

На задоволення від сексу з хлопцем моя робота не впливає. Зйомки я сприймаю зовсім інакше і мій мужчина для мене завжди найкращий.

Про життя поза роботою

Мене кілька разів впізнавали на вулицях. Зазвичай це було якось так: “Ого, порноакторка!” Але я цього не люблю, бо не знаєш, чого можна очікувати від незнайомої людини.

У Харкові я живу звичайним життям. Подорожую, розважаюсь. Нещодавно здала на права, купила машину і зараз вчусь добре водити.

Я не люблю щось планувати на довгий час, бо зазвичай виходить все по-іншому. Зараз я думаю працювати, поки не набридне. Або поки не перестануть запрошувати на зйомки. А там вже як вийде, життя досить непередбачуване.