Старовинний український одяг не можна носити, а лише зберігати музейних або приватних колекціях, – науковець

На переконання Косміної, старовинний одяг не можна носити, а лише зберігати у музейних або приватних колекціях. Неприпустимо також використовувати його фрагменти для створення нового одягу, йдеться на сайті музею.

Проблема охорони традиційного вбрання особливо загострилося у наш час культу знаменитостей, що хизуються перед публікою в автентичному або модельному одязі з використанням деяких відрізків давнього одягу.

Насамперед, це призводить до нищення раритетних зразків, які буквально ріжуть на шматки, викидають “зайві” частини вишиваних сорочок, щоб створити зірковий “образ” новому власнику. Таких прикладів чимало.

Оксана Косміна підкреслює, що традиційний одяг не пристосований, щоби бути частиною сучасного життя та побуту. Носіння його в наш час призводить до втрати цінних артефактів української культури.

Альтернативою цьому дослідниця пропонує відтворення його зразків, адже вишити сорочку – не так уже й складно.

За таких умов музейні установи та приватні колекціонери у свою чергу зобов’язані виконувати освітню роль, знайомлячи відвідувачів із надбаннями традиційної культури через лекційні програми, творчі майстерні та доступність старовини для огляду.

Заклик від Оксани Косміної “Я не ношу автентику” викликав шквал дискусії в українському суспільстві, проте його раціональне зерно проростає міцним паростком серед тих, хто розуміє значимість національних надбань у всіх галузях культури.

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