Стало відомо, скільки заробляють у Польщі представники будівельних професій

Якщо раніше на польському ринку праці гостро стояла проблема в інформатиках і спеціалістах відділів продажу та маркетингу, так тепер у списку найбільш потрібних професій розмістилися будівельники.

Перші наслідки вже відчутні — на низькі зарплати немає чого нарікати, пише портал Наша Польща.



То на які заробітки можуть розраховувати представники найпопулярніших професій на будівництві, між іншим муляри, бетонники та зварювальники? До вашої уваги розміри середніх місячних зарплат до моменту вирахування податку, тобто так звані брутто.

Муляр (каменяр) – 2605 злотих.

Що друга особа працевлаштована на такій посаді може розраховувати на винагороду від 2 172 до 3 300 злотих. У той самий час одна четверта мулярів із найбільшими ставками заробляють понад 3 300 злотих. Такими є підрахунки фірми Sedlak & Sedlak, на які посилаються журналісти видання.

Монтувальник дверей і вікон — 2715.

Кожного місяця на рахунок що другого спеціаліста зі встановлення вікон і дверей надходить від 2 195 злотих до 3 387 злотих. При цьому чверть працівників із найменшими ставками отримує зарплати менше за 2 195 злотих, а чверть із найвищими заробітками — більше за 3 387 злотих.

Бетонники — 2860 злотих.

Половина осіб працевлаштованих на такій посаді отримують від 2 100 злотих до 3 543 злотих. На заробітки вище за 3 543 злотих брутто може сподіватися група в 25 відсотків висококваліфікованих бетонників.

Слюсарі — 2 918.

Що другий слюсар у місяць заробляє від 2 300 до 3 839 злотих. При цьому одна четверта найменш оплачуваних слюсарів отримує менш від 2 300, а одна четверта кращих фахівців цієї справи — більше за 3 839 злотих.

Електромонтер — 3048 злотих.

Знаходиться в середині списку величини заробітної плати будівельників, які закінчили професійно-технічний навчальний заклад. Що другий монтер мереж електричних/електромонтер отримує від 2 397 до 3 952 злотих зарплати. 25 відсотків найгірш оплачуваних заробляють менше за 2 397 злотих, а чверть найкраще оплачуваних — більше за 3 952 злотих брутто.

Штукатур — 3 126 злотих.

У діапазоні від 2 084 до 4 561 злотих — на стільки може розраховувати що друга особа, працевлаштована на такій посаді. Одна четверта, що має найменші заробітки отримує менше за 2 084. Натомість на зарплату понад 4 561 може розраховувати інша група у 25 процентів, яка найкраще заробляє в цій професії.

Зварювальник — 3 166.

50 відсотків представників цієї професії отримує винагороду за роботу в межах від 2 506 до 4 064 злотих. Одна четверта не настільки добре кваліфікованих зварювальників заробляє менше за 2 506 злотих, а одна четверта справжніх професіоналів — понад 4 064 злотих брутто.

До слова. 45 відсотків працедавців у Польщі твердить про труднощі в пошуку працівників. Це найвищий результат за останні шість років і вищий ніж у середньому для всіх країн центрально-східної Європи (40 відсотків).

“На піку професійних груп, об’єднаних недобором талантів, розташувалися кваліфіковані фізичні працівники, інженери та водії” – можна прочитати в рапорті “Недобір талантів” агентства Manpower Group.

Відбувається так здебільшого, зважаючи на недостатню кількість навчених працівників, по друге — постійно висхідний попит зі сторони девелоперів і будівельних фірм. Останні власне фіксують зараз справжній інвестиційний бум.