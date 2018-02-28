Стало відомо, кого саме з голів РДА на Франківщині судитимуть

Правоохоронними органами виявлено порушення вимог ч. 2 ст. 52 ЗУ “Про запобігання корупції” головою однієї з РДА області.

За повідомленням прес-служби прокуратури області, посадовець придбав автомобіль вартістю більше 150 тис. грн та несвоєчасно повідомив Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни в майновому стані, пише СТИК.

За цим фактом складено та направлено до суду адміністративний протокол за ч. 2 ст. 172-6 КУпАП.

Посадовцем є голова Богородчанської райдержадміністрації Єжак Франко Франкович.

У листопаді 2017 року чиновник придбав автомобіль Mitsubishi Outlander 2016 року.

Задекларована вартість авто – 150900 грн. (близько 5,6 тис. доларів США за курсом НБУ станом на 23.11.2017 р.) При цьоиу, ринкова вартість такого авто залежно від стану і комплектації коливається від 17 до 28 тис. дол.).

Виходячи з повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, який подано Франко Єжаком до реєстру, продавцем авто є фірма Mega Auto Ltd, що знаходиться у Сполучкних Штатах Америки (адреса: 2970 West 24th str., 6E Brooklin, NY 11224 USA).

У випадку визнання винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією суд може притягнути до відповідальності у вигляді штрафу від від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 грн).

Нагадуємо, що Коломийський міський голова поставив вимогу перед “АВЕ” сортувати сміття.